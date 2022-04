NEOS fordern ganztägige Bildungseinrichtungen

Trennung mit zehn Jahren zu früh

Darüber hinaus sprach Meinl-Reisinger die Trennung der Kinder mit zehn Jahren in AHS und Mittelschule an, die sie für zu früh hält. Den Begriff Gesamtschule vermeidet sie jedoch. Das vermittle den Eindruck, dass alles nach „Schema F“ verlaufe. Eine Schule müsse aber autonom sein und Schwerpunkte setzen können. Generell wollen die NEOS eine gemeinsame Schule bis 14 oder 15 Jahre, an die eine mittlere Reife sowie erst dann eine Spezialisierung anschließt.