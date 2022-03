Alt-Lehrer als Hilfe für ukrainische Kinder

193 Kinder nehmen bereits an Unterricht teil

193 Kinder aus der Ukraine nehmen – mit Stand 23. März – bereits am Unterricht teil. „Die ersten Kinder sind schon gut in den Schulen aufgenommen worden. Wir spüren, dass alle an den Schulstandorten an einem Strang ziehen, um den neuen Schülerinnen und Schülern einen guten Start in Oberösterreich zu ermöglichen“, so Haberlander.