Auch ukrainische Kinder müssen in die Schule gehen

Zwei ukrainische Kinder besuchen seit Anfang dieser Woche die Mittelschule in Lofer. Die beiden sind seit rund zwei Wochen mit ihren Angehörigen in Österreich. In St. Martin bei Lofer haben sie ein Dach über dem Kopf gefunden. Laut Eltern und Lehrern sind die beiden gut von ihren Klassenkollegen aufgenommen worden. Im Gegensatz dazu sucht ein nicht mehr schulpflichtiger 15-Jähriger noch nach einer Schule. Ein Platz in einer HAK ist aber bereits in Aussicht. Ein vierjähriger Ukrainer hat hingegen noch keinen Kindergarten-Platz gefunden.