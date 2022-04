Hilfe für Ukraine von Fliegeralarm überschattet

Rückreise rasch angetreten

In Uschgorod angekommen, wurden die Hilfsgüter dann rasch aus- und umgeladen. Nach mehrfachem Flieger- und Sirenenalarm hatte man nämlich beschlossen, die Heimreise bereits früher als geplant anzutreten. Koza weiters: „Auf dem Weg zum Lokalaugenschein mit dem Botschafter wurden wir vom Alarm überrascht und mussten uns kurzfristig in Sicherheit bringen.“ Mittlerweile ist der Konvoi wieder zurück in der Heimat.