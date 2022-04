Anfang Mai steigt in Hard das Final Four

Bereits heute (18.30) fällt in der letzten Runde des Grunddurchgangs der HLA Meisterliga die Entscheidung um Platz eins. Leader Hard (34 Punkte) ist bei Margareten (33) zu Gast. Ein Remis würde den Roten Teufeln zum Gewinn des Grunddurchgangs reichen. Dieser sichert in der folgenden K.o.-Phase der Meisterschaft das Heimrecht bis ins Finale. „Wir hoffen, dass wir in Bestbesetzung nach Wien reisen können“, so Sportvorstand Thomas Huemer. Die zuletzt verletzten Ivan Horvat und Nico Schnabl meldeten sich wieder zurück. Am Samstag (19) hat der Tabellendritte Bregenz das Team aus Schwaz in der Handballarena zu Gast.