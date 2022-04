Vorsicht, Abzocke bei Vignetten für Nachbarländer!

Wer sichergehen möchte, kauft persönlich an einer Verkaufsstelle ein. An allen Stützpunkten des ÖAMTC bekommt man nicht nur die österreichische, sondern auch die Vignetten für Slowenien und die Schweiz sowie deutsche Umweltplaketten. Die digitale Vignette für Ungarn gibt es an der Grenzstation Nickelsdorf und im ÖAMTC-Cityshop am Wiener Schubertring.