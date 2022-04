Nach 75 Ehejahren noch immer unzertrennlich

Ein bewegtes Leben

Die Senioren blicken auf ein bewegtes Leben zurück. Johann kämpfte im Krieg in Russland, kam mit Erfrierungen dritten Grades zurück und war bis April 1946 über ein Jahr in Kriegsgefangenschaft. Zum Glück hatte er mit Maria eine große Stütze an seiner Seite. Am 7. April 1947 – also vor genau 75 Jahren – gaben sich die beiden das Jawort. Gestern, Donnerstag feierten sie im Seniorenheim die sogenannte Kronjuwelenhochzeit mit ihrer Familie.