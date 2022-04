Neu fürs Osternest: Vinegar Tonic Fruchtgelees

Ostern steht vor der Tür und mit den Vinegar Tonic Fruchtgelees bietet Mautner Markhof eine bunte und fruchtige Ergänzung zum diesjährigen Osternest. Hergestellt werden die handgemachten Gelees in den Sorten Raspberry Vinegar Tonic und Apple Vinegar Tonic von der Zuckerlwerkstatt. Rechtzeitig zum Osterfest sind sie als limitierte Edition ab dem 14. März für 7,90 € im Onlineshop der Zuckerlwerkstatt sowie in den drei Schaumanufakturen in Wien und Salzburg erhältlich.