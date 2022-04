Land sagt Borkenkäfern in Osttirol den Kampf an

Der Schutzwald in Osttirol ist offenbar massiv von Borkenkäfern bedroht. 1700 Befallsherde und 67.000 betroffene Bäume wurden gezählt, teilte das Land am Donnerstag mit. Und reagierte nunmehr mit einer „beispiellose Solidaritätsaktion“, wie Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) erklärte. Er kündigte einen massiven Personaleinsatz sowie Investitionen von über vier Millionen Euro für Maßnahmen in Zusammenhang mit Forstschutz und Aufarbeitung von Schadholz an.