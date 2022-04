Alko-Lenker (28) bei Überschlag mit Pkw unverletzt

Am Pkw entstand Totalschaden

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. „Der 28-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien“, betont die Exekutive. Ein unbeteiligter Fahrzeuglenker setzte die Rettungskette in Gang. Der Alko-Lenker kam bei dem Unfall mit dem Schrecken davon. Am Fahrzeug entstand allerdings Totalschaden und die Leitschiene wurde erheblich beschädigt.