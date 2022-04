Untreueprozess: Sind Angeklagte Intrigenopfer?

Gutachter ist Freitag am Wort

Ein Ziviltechniker, der 2019 die Abrechnungen überprüft hatte, war anderer Meinung. In seinem Gutachten war von „überhöhten Auftragsvergaben“ und „nicht angemessenen Abrechnungen“ die Rede. Daraufhin wurden die beiden Mitarbeiter entlassen, das folgende Ermittlungsverfahren mündete schließlich in einer Anklage. Das Verfahren ist für drei Tage anberaumt, am Donnerstag sollen Zeugen vernommen werden, am Freitag ist der Gutachter am Wort.