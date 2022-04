Heuer 660 Millionen Euro für den Internetausbau

9000 Hektar für Getreideanbau

Ein zweites großes Thema sei laut der Ministerin die Versorgungssicherheit in Österreich. Lebensmittel seien weiterhin gesichert, man sei in der Produktion jedoch abhängig von fossilen Energieträgern, vor allem von Gas, was zu Preissteigerungen führe. Köstinger erklärte, im Ministerium sei ein Krisenstab eingerichtet worden. Unter anderem gehe es darum, in der EU zusätzliche Flächen für Getreideanbau zu gewinnen. Österreich soll 9000 Hektar Brachflächen stellen.