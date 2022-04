SPÖ kritisiert Gesetzesflaute bei Bundesregierung

„In normalen Zeiten muss Regierung an die 20 Projekte in ,Pipeline‘ haben“

Neben zwei kleineren Ansinnen handelt es sich dabei etwa um das jüngst präsentierte „Bestellerprinzip“ bei Maklerprovisionen, sodass Mieter diese nicht mehr zahlen müssen. Dazu kommen laut Parlaments-Homepage zwei noch nicht im Nationalrat beschlossene Regierungsvorlagen. In „normalen Zeiten“, kritisiert die SPÖ, müsse eine Regierung an die zwanzig Projekte in der „Pipeline“ haben.