Erst als Feuerwehr ankam, bemerkte Besitzer Brand

„Hörst du die Sirenen? Da brennt´s irgendwo“ - so ähnlich könnte sich ein Hausbesitzer (57) am Sonntagnachmittag in Rohr im Kremstal mit seiner Ehefrau (60) unterhalten haben, während ihr Dachstuhl bereits in Flammen stand. Denn dass es bei ihnen brennt, bemerkten die beiden erst, als die Feuerwehr vor der Türe stand.