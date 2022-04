Kein Schulplatz für zehnjährige Autistin in NÖ

Derzeit wird Elsa zu Hause unterrichtet, ihre Mutter hat sich ein Jahr karenzieren lassen. Eigentlich, um ihrer Tochter den Wiedereinstieg in einer Volksschule in Wiener Neustadt zu erleichtern. Doch daraus wurde nichts. „Die erste Woche lief gut, doch dann hat mir die Bildungsdirektion verboten, die Schule zu betreten“, schildert sie. Weil Elsa unter diesen Umständen nicht mehr in die Schule wollte, hat man mit Unterstützung einer Lehrerin sogar mehrere Wochen eine Stunde pro Tag vor (!) der Schule gelernt, ehe der Mutter der Zehnjährigen zumindest wieder der Zutritt in die Aula erlaubt wurde: „Da war es für Elsa aber zu spät, sie wollte dort nicht einmal mehr aus dem Auto aussteigen.“