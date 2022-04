Alkolenker ohne Schein überschlug sich mit Auto

Fataler Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag in Osttirol: Ein 22-jähriger Einheimischer kam in Matrei mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, touchierte einen Weidezaun und überschlug sich. Der Lenker, der laut Polizei betrunken war und keinen Führerschein besitzt, sowie sein Beifahrer (20) erlitten Verletzungen.