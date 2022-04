Sicherheitslücke in der Zwölfaxinger Heereskaserne

Heer „kaputtgespart“

Die einst stolze Panzerkaserne in Zwölfaxing verdiene diesen Status nicht. „Das ist keine Sicherheitsinsel, sondern im derzeitigen Zustand eher ein Sicherheitsrisiko“, poltert Landbauer. Gleichzeitig unterstützt der FPÖ-Politiker aber das Bestreben der Ministerin, das Verteidigungsbudget in Milliardenhöhe aufzustocken. Denn das Heer sei nach jahrelangem Kaputtsparen in einem dramatisch schlechten Zustand.