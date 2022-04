Klaus Schmidt und der Blick über den Gartenzaun

Die Quali-Runde wird heuer eine dramatisch enge Kiste! Nur drei Punkte liegt Hartberg hinter Rang eins, aber auch nur drei vorm Kellerplatz. Das Duell mit der WSG Tirol, die im letzten Aufeinandertreffen beim 1:0 die Ära Russ beendet hatte und die TSV-Boss Erich Korherr in Größe und Stil für ein Hartberger Ebenbild hält, ist ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel“. Da zählt für Neo-Coach Klaus Schmidt nur eins: Nach 477 quälenden Liga-Minuten muss endlich ein Torerfolg her, sonst wird’s nichts mit dem ersten Dreier in der Quali-Runde. Gutes Omen vielleicht: Gegen sein Tiroler Pendant Thomas Silberberger hat er noch nie verloren!