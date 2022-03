Arbeiter (57) stürzte fünf Meter in die Tiefe

Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung war am Donnerstag gegen 8.45 Uhr in einer Firma in Lohnsburg damit beschäftigt, mehrere Materialien aus dem Dachboden in den Verkaufsbereich zu bringen. Auf dem Dachboden befand sich nur ein kleiner aus Holzbrettern begehbarer Fußboden. Am Ende des Fußbodens war eine provisorische Absperrung. Plötzlich stürzte der Mann und fiel samt der vorhandenen Absperrung durch die abgehängte Decke etwa fünf Meter tief zu Boden. Arbeitskolleginnen beobachteten den Vorfall und alarmierten umgehend die Rettungskräfte.