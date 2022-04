Sex: Männer wollen immer ...

Es ist tatsächlich ein beliebtes Klischee über Männer, dass sie allzeit bereit für die „schönste Nebensache“ der Welt sind. Mittlerweile gibt es immer mehr Studien, die das widerlegen: Einer US-amerikanisch-kanadischen Untersuchung der Psychologin Dr. Amy Muise, York University, zufolge etwa waren Paare, die einmal wöchentlich Sex hatten, am glücklichsten - und das unabhängig vom Geschlecht! Also von wegen „er“ möchte viel mehr Sex als „sie“. Dafür wurden über 30.000 in Beziehung lebende US-amerikanische Männer und Frauen zwischen 18 und 89 Jahren befragt. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass ein anderer Aspekt viel wichtiger ist, nämlich die Pflege der intimen Verbindung zum Partner - das hat lediglich bedingt etwas mit Sex zu tun. Nun könnte man meinen, dass diese Publikation nur Paare unter die Lupe genommen hat. Aber selbst Single-Männer sind nicht dauernd nur auf „das Eine“ aus, obwohl man das vor allem bei sehr jungen vermuten würde: Nur 1 von 4 College-Studenten zwischen 18 und 21 Jahren will in den nächsten 30 Tagen 3 oder mehr Frauen sexuell näherkommen, zeigte eine weitere US-amerikanische Untersuchung von David Schmitt.