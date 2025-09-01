Dwayne Johnson: „Ich hatte Angst vor dieser Rolle“

„The Rock“ hat die Jagd nach Blockbustern satt

Beim Pressetermin in Venedig erklärte „The Rock“ dazu: „Ich fühlte mich zuletzt gefangen in dieser ständigen Jagd nach dem nächsten Blockbuster. In Hollywood geht es immer nur um den Umsatz an den Kinokassen. Ich fühlte mich in ein Eck gedrängt, sollte immer wieder ähnliche Filme machen, ob erfolgreich oder nicht. Mir wurde gesagt, dass es das ist, was die Leute von mir wollen.“ Schließlich habe er aber mit seiner besten Freundin Emily Blunt, die auch im Film sein Co-Star ist, darüber gesprochen. Sie habe ihn auf seinem neuen Weg unterstützt: „Ich hatte Angst vor dieser Rolle, ich hatte Angst, etwas rohes und tiefgehendes zu machen. Aber ich wollte es unbedingt machen, es war wie ein brennendes Verlangen. Und Dank Emily kann ich jetzt sagen: Ich weiß, was ich schaffen kann. Ich will nicht mehr den Traum anderer Leute leben, ich will meinen Traum leben!“ Er fühle sich geehrt, zum ersten Mal in Venedig dabei zu sein: „Es fühlt sich surreal an.“