Ex-Sturm-Profi Höjlund wechselt nach Italien

Der ehemalige Sturm-Graz-Torjäger Rasmus Höjlund ist von Manchester United an Napoli verliehen worden. Der Däne soll bei Italiens Meister den verletzten Romelu Lukaku ersetzen. Für Höjlund hat Napoli laut Berichten auch eine Kaufoption, die sich auf 44 Millionen Euro belaufen soll.
Zu United war der 22-Jährige vor zwei Jahren von Atalanta Bergamo gekommen, die Ablösesumme belief sich damals auf fast 80 Millionen Euro. In England konnte sich Höjlund nicht wirklich durchsetzen.
United gab auch den Brasilianer Antony fix an Betis Sevilla ab. Die Spanier bezahlten 25 Millionen Euro für den 25-jährigen Teamspieler, der in Manchester nie überzeugen konnte. Am letzten Tag der englischen Sommer-Transferzeit schlug der Traditionsclub indes auf der Torhüter-Position noch einmal zu. Der Belgier Senne Lammens (23) kam von Royal Antwerpen um über 20 Millionen Euro nach Manchester, Bonuszahlungen könnten folgen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.