Ex-Sturm-Profi Höjlund wechselt nach Italien

United gab auch den Brasilianer Antony fix an Betis Sevilla ab. Die Spanier bezahlten 25 Millionen Euro für den 25-jährigen Teamspieler, der in Manchester nie überzeugen konnte. Am letzten Tag der englischen Sommer-Transferzeit schlug der Traditionsclub indes auf der Torhüter-Position noch einmal zu. Der Belgier Senne Lammens (23) kam von Royal Antwerpen um über 20 Millionen Euro nach Manchester, Bonuszahlungen könnten folgen.