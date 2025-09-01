Vorteilswelt
Auch Antony fix weg

Ex-Sturm-Profi Höjlund wechselt nach Italien

Fußball International
01.09.2025 20:33
Rasmus Höjlund verlässt Manchester United.
Rasmus Höjlund verlässt Manchester United.(Bild: AFP/APA/Oli SCARFF)

Der ehemalige Sturm-Graz-Torjäger Rasmus Höjlund ist von Manchester United an Napoli verliehen worden. Der Däne soll bei Italiens Meister den verletzten Romelu Lukaku ersetzen. Für Höjlund hat Napoli laut Berichten auch eine Kaufoption, die sich auf 44 Millionen Euro belaufen soll. 

Zu United war der 22-Jährige vor zwei Jahren von Atalanta Bergamo gekommen, die Ablösesumme belief sich damals auf fast 80 Millionen Euro. In England konnte sich Höjlund nicht wirklich durchsetzen.

Fühlt sich bei Betis wohl: Brasiliens Antony
Fühlt sich bei Betis wohl: Brasiliens Antony(Bild: AFP)

United gab auch den Brasilianer Antony fix an Betis Sevilla ab. Die Spanier bezahlten 25 Millionen Euro für den 25-jährigen Teamspieler, der in Manchester nie überzeugen konnte. Am letzten Tag der englischen Sommer-Transferzeit schlug der Traditionsclub indes auf der Torhüter-Position noch einmal zu. Der Belgier Senne Lammens (23) kam von Royal Antwerpen um über 20 Millionen Euro nach Manchester, Bonuszahlungen könnten folgen.

