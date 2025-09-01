Fix: Bullen-Stürmer zieht es nach Deutschland

„Adam und sein Management sind in letzter Zeit mehrfach an uns herangetreten und haben uns deutlich gemacht, dass ein weiterer Einsatz für ihn in Salzburg nicht infrage kommt und ein Wechsel absolute Priorität hat. Wir haben immer betont, dass wir nur Spieler wollen, die sich voll und ganz auf den Klub einlassen und unseren Weg mitgehen, weshalb wir einer Leihe zugestimmt haben“, erklärte Bullen-Sportboss Rouven Schröder.