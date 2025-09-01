Vorteilswelt
Wechsel nach Wolfsburg

Fix: Bullen-Stürmer zieht es nach Deutschland

Salzburg
01.09.2025 20:39
Die Koffer sind bei Adam Daghim (li.) schon lange gepackt.
Die Koffer sind bei Adam Daghim (li.) schon lange gepackt.

Der Wechsel ist durch! Offensivtalent Adam Daghim verlässt die Mozartstädter in Richtung Deutsche Bundesliga: Bis Sommer 2026 läuft er leihweise für den VfL Wolfsburg auf.

Heiß ging es her am letzten Transfertag der großen Ligen in Europa. Und auch Vizemeister Salzburg fädelte noch einen Deal ein.

Adam und sein Management sind in letzter Zeit mehrfach an uns herangetreten und haben uns deutlich gemacht, dass ein weiterer Einsatz für ihn in Salzburg nicht infrage kommt

Rouven Schröder

Adam Daghim verlässt die Mozartstädter in Richtung Deutsche Bundesliga. Der Däne, der die Bullen unbedingt verlassen wollte, wechselt per Leihe bis Sommer 2026 zu VfL Wolfsburg.

„Adam und sein Management sind in letzter Zeit mehrfach an uns herangetreten und haben uns deutlich gemacht, dass ein weiterer Einsatz für ihn in Salzburg nicht infrage kommt und ein Wechsel absolute Priorität hat. Wir haben immer betont, dass wir nur Spieler wollen, die sich voll und ganz auf den Klub einlassen und unseren Weg mitgehen, weshalb wir einer Leihe zugestimmt haben“, erklärte Bullen-Sportboss Rouven Schröder.

