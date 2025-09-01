ESC-Sieger JJ „würde jeden Schritt genau so gehen“

Im Mai 2025 gewann Johannes Pietsch alias JJ den Eurovision Song Contest und holte damit den Sieg nach Österreich. Seitdem geht es für den 24-jährigen Schlag auf Schlag: Auftritte, Interviews, Reisen und auch viel Trubel. Eine Aussage wurde ihm aber kurz nach dem Sieg zum Verhängnis – würde er sie heute wieder tätigen?
Im Gespräch mit der „Krone“ schwärmt Sänger JJ auf jeden Fall davon, was sich seit seinem ESC-Sieg alles verändert hat. Viele Auftritte, Reisen in andere Länder, aufregende Erfahrungen – und natürlich jede Menge Ruhm. Doch wo Licht ist, da ist bekanntlich auch Schatten.
Diesen bekam JJ kurz nach dem Finale zu spüren, als er mit einer Israel-kritischen Aussage für Schlagzeilen sorgte. Plötzlich stand er nicht nur als Musiker und österreichischer Gewinner des Eurovision Song Contests, sondern auch als öffentliche Person im Fokus.
„Künstler haben das Recht ...“
Wir wollten wissen, wie er heute auf diese turbulente Zeit zurückblickt. JJ bleibt hier gelassen: „Künstler haben das Recht, sich für alles einzusetzen, wofür sie auch stehen, und das steht auch jedem zu. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf das, was ich am besten kann, und das ist die Musik, denn diese verbindet alle Menschen.“ Ob er etwas an seiner Vorgangsweise ändern würde? „Ich würde jeden Schritt genauso gehen, wie bisher – beim ESC und auch danach.“
Und genau diese Haltung trägt ihn auch weiter. Während andere noch über alte Aussagen diskutieren, steckt JJ längst mitten in neuen Projekten: Er schreibt Songs (siehe Instagram-Posting unten), sammelt Ideen und freut sich über die vielen Nachrichten seiner Fans, die ihn täglich auf Instagram und TikTok erreichen. „Musik zu machen, treibt mich am meisten an. Ich liebe es, weil sich die Leute so sehr freuen, wenn sie etwas Neues von mir hören – und genau darauf konzentriere ich mich“, sagt er.
Und das tut er auch: Schon bald erscheint seine erste Single. Wir durften bereits reinhören – und können verraten: Es ist ein echter JJ-Song. Das ganze Interview samt Details zum Single-Release gibt’s demnächst auf unseren Pop-Seiten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.