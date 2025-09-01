ESC-Sieger JJ „würde jeden Schritt genau so gehen“

„Künstler haben das Recht ...“

Wir wollten wissen, wie er heute auf diese turbulente Zeit zurückblickt. JJ bleibt hier gelassen: „Künstler haben das Recht, sich für alles einzusetzen, wofür sie auch stehen, und das steht auch jedem zu. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf das, was ich am besten kann, und das ist die Musik, denn diese verbindet alle Menschen.“ Ob er etwas an seiner Vorgangsweise ändern würde? „Ich würde jeden Schritt genauso gehen, wie bisher – beim ESC und auch danach.“