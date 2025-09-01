Gewinnen Sie Tickets für den Vienna Night Run

Mitmachen und gewinnen

Mit der „Krone“ können Sie gratis in den Rausch dieses Erlebnisses kommen. Denn wir verlosen 100 Startplätze für den Vienna Night Run. Doch damit nicht genug, können sich zwei besonders Glückliche über ein für Laufsportinteressierte unvergessliches Geschenk freuen. Denn die „Krone“ verlost auch ein Meet & Greet mit Marathon-Rekordlerin und WM-Starterin Julia Mayer für zwei Personen. Darüber hinaus sind bei diesem Gewinn auch zwei Startplätze sowie zwei VIP-Tickets für den Vienna Night Run inkludiert. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 8.9, 09:00 Uhr.