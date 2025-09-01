Gewinnen Sie Tickets für den Vienna Night Run

Bald ist es wieder soweit und alle Laufbegeisterten können sich auf den Vienna Night Run freuen! Anlässlich des am 25. September stattfindenden Laufevents um den Wiener Ring verlost die „Krone“ 102 Startplätze sowie ein Meet & Greet mit Marathon – Rekordlerin Julia Mayer.
Für einen Abend gehört Wiens berühmteste Straße wieder den Läufern. Am 25. September steigt nämlich die 19. Auflage des Vienna Night Runs, bei der man fünf der schönsten Kilometer in Österreichs Hauptstadt auf sportliche – oder je nach Präferenz weniger sportliche – Weise zurücklegen kann. Gelaufen wird bei dieser Veranstaltung nämlich auf der Ringstraße.
Los geht es auf Höhe des Naturhistorischen Museums, von dort rennen die Läufer vorbei am Parlament, lassen rechts das Burgtheater liegen, dann links die Universität, eilen den Schottenring hinunter zum Donaukanal, biegen wieder auf den Stubenring ein, ziehen vorbei am Stadtpark und genießen (oder sprinten) die letzten Meter bis zum Ziel vor dem Goethe-Denkmal auf dem Opernring. Und das Ganze bei nächtlichem Flair und im selbstgewählten Tempo. Einen schöneren Lauf kann man sich kaum vorstellen!
Mitmachen und gewinnen
Mit der „Krone“ können Sie gratis in den Rausch dieses Erlebnisses kommen. Denn wir verlosen 100 Startplätze für den Vienna Night Run. Doch damit nicht genug, können sich zwei besonders Glückliche über ein für Laufsportinteressierte unvergessliches Geschenk freuen. Denn die „Krone“ verlost auch ein Meet & Greet mit Marathon-Rekordlerin und WM-Starterin Julia Mayer für zwei Personen. Darüber hinaus sind bei diesem Gewinn auch zwei Startplätze sowie zwei VIP-Tickets für den Vienna Night Run inkludiert. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 8.9, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
