Kurs auf die Ostsee
Kreuzfahrtschiff „Disney Adventure“ verließ Werft
Das riesige Kreuzfahrtschiff „Disney Adventure“ hat die Werft im deutschen Wismar verlassen. Mithilfe von Schleppern nahm es langsam Kurs auf die Ostsee. Das erste Ziel des Schiffs ist Mukran auf der Insel Rügen, wo es Treibstoff bunkern soll.
Bei der „Disney Adventure“ handelt es sich um das größte Schiff, das je in Wismar gebaut wurde. Es ist 342 Meter lang und 46 Meter breit. Bis zu 6700 Passagierinnen und Passagiere sowie etwa 2500 Crew-Mitglieder haben Platz. Künftig soll das Kreuzfahrtschiff in Südostasien zum Einsatz kommen.
Für die Dauer des Auslaufmanövers sperrte die Behörde nun das gesamte Hafengewässer in Wismar für jeglichen anderen Schiffsverkehr. Damit endet ein turbulentes Kapitel der Werftgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Der Baubeginn war im März 2018, in der Corona-Pandemie brach die weltweite Kreuzfahrt allerdings zusammen. Die MV-Werften und ihr Eigner und Auftraggeber Genting Hongkong meldeten 2022 Insolvenz an.
Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem Schiff:
Lange stand die Fertigstellung des Schiffs dann infrage. Schließlich bekundete der Disney-Konzern Interesse, der selbst eine Kreuzfahrt-Reederei unterhält. Dieser ließ das Schiff fertig bauen und nach eigenen Wünschen umgestalten. Die Reederei will die „Disney Adventure“ nach erfolgreichen Testfahrten und mehreren Zwischenstopps ab dem 15. Dezember von Singapur aus für mehrtägige Reisen nutzen.
Kommentare
