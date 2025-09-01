Kreuzfahrtschiff „Disney Adventure“ verließ Werft

Für die Dauer des Auslaufmanövers sperrte die Behörde nun das gesamte Hafengewässer in Wismar für jeglichen anderen Schiffsverkehr. Damit endet ein turbulentes Kapitel der Werftgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Der Baubeginn war im März 2018, in der Corona-Pandemie brach die weltweite Kreuzfahrt allerdings zusammen. Die MV-Werften und ihr Eigner und Auftraggeber Genting Hongkong meldeten 2022 Insolvenz an.



Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem Schiff: