Helfer mussten eigene Feuerwehrkameradin bergen

Junge Lenkerin alarmierte selbst ihre Kollegen

Die Lenkerin (20) blieb bei Bewusstsein und setzte kurz nach 14 Uhr selbst die Rettungskette in Gang. Die Feuerwehren aus Palfau und Wildalpen eilten herbei, dazu kamen noch zwei Ersthelfer, die sich zufällig in der Nähe des Unfallorts aufhielten. Auch ein Anrainer – ebenfalls Feuerwehrkamerad – begab sich sofort an Ort und Stelle, da er den Unfall gehört hatte.