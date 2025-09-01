Helfer mussten eigene Feuerwehrkameradin bergen

Belastender Einsatz für die Feuerwehr Palfau in der Obersteiermark: Eine junge Lenkerin war mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen und 25 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Wie sich für die Helfer herausstellte, stammte das Unfallopfer aus den eigenen Reihen.
Die Lenkerin war am Montagnachmittag über das Bankett geschlittert, der Wagen hob ab und sprang regelrecht über eine Böschung, wie das Feuerwehrkommando Palfau berichtete. Auf einer Wiese setzte der Pkw auf, stürzte aber weiter in einen angrenzenden Wald und dort rund 25 Meter über steiles Gelände hinab. Erst an einem Baum kurz vor einem Abhang zur Salza endete der lebensgefährliche Abflug.
Junge Lenkerin alarmierte selbst ihre Kollegen
Die Lenkerin (20) blieb bei Bewusstsein und setzte kurz nach 14 Uhr selbst die Rettungskette in Gang. Die Feuerwehren aus Palfau und Wildalpen eilten herbei, dazu kamen noch zwei Ersthelfer, die sich zufällig in der Nähe des Unfallorts aufhielten. Auch ein Anrainer – ebenfalls Feuerwehrkamerad – begab sich sofort an Ort und Stelle, da er den Unfall gehört hatte.
Mit einem Seilgeländer verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zum verunfallten Wagen und befreiten die verletzte Insassin. Die weitere Bergung erfolgte durch das Rote Kreuz mittels Korbtrage und Vakuummatratze, schließlich wurde die 20-Jährige dem Team des Rettungshubschraubers C15 übergeben und ins Krankenhaus geflogen. Über den Schweregrad ihrer Verletzungen ist noch nichts bekannt.
