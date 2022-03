Roboterhund „Spot“ patrouilliert in Pompeji

„Die technologischen Fortschritte in der Welt der Robotik in Form von künstlicher Intelligenz und sogenannten autonomen Systemen haben Lösungen und Innovationen hervorgebracht, die typischerweise mit der Industrie- und Fertigungswelt in Verbindung gebracht werden, die aber bisher aufgrund der Heterogenität der Umweltbedingungen und der Größe der Stätte keine Anwendung in archäologischen Stätten gefunden haben“, erklärte Gabriel Zuchtriegel, Generaldirektor der historischen Ausgrabungsstätte Pompeji, in einer Mitteilung.