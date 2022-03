Corona: 28 Millionen Euro für Tiroler Spitäler

Die Tiroler Landesregierung hat am Dienstag beschlossen, 28 Millionen Euro als Betriebszuschüsse an einige Spitäler auszubezahlen. Konkret wird das Geld an die Bezirkskrankenhäuser Schwaz, Kufstein, St. Johann in Tirol, Lienz, Reutte und das Krankenhaus St. Vinzenz in Zams fließen, teilte das Land mit.