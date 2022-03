Schon unter Pfeifenberger in Wr. Neustadt in der Bundesliga

In die Bundesliga, wo er unter Heimo Pfeifenberger mit Wr. Neustadt war, will er wieder hin. Da gehört es dazu, dass man eine schlechte Meisterschaftsphase (im Frühjahr glückte kein Spiel ohne Gegentor) durchsteht. „Uns war klar, dass wir nicht durchspazieren, aber ich bin überzeugt, dass wir wieder in die Spur finden.“