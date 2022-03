Olympiasieger von damals feiern mit Peking-Helden

Die Olympiasaison ist endgültig Geschichte. Aber am Wochenende soll der Winter noch einmal Einzug halten. Es wäre also fast standesgemäß, wenn Samstag (ab 13 Uhr) beim großen Olympia-Empfang der Salzburger Heldinnen und Helden von Peking in Bischofshofen ein paar Schneeflocken vom Himmel fallen.