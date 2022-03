Mit Megaböller in Traun zwei Autos beschädigt

Wer es war, der in der Nacht zum Samstag zwischen 0.15 Uhr und 0.30 Uhr den Blitzknallsatz - also einen Böller - unter einen vor einem Mehrparteienwohnhaus in Traun geparkten Pkw warf, ist noch ungeklärt. Die Detonation war so heftig, dass der Pkw erheblich beschädigt und sogar auch noch ein danebenstehendes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen wurde. Daher gehen die Ermittler von einem illegalen Böller der Klasse F3 oder gar F4 aus.