Klagenfurter Biker stürzte in Lavamünd schwer

Ein 49-jähriger Klagenfurter lenkte am Freitag kurz nach 17 Uhr sein Motorrad auf der Südsteirischen Grenzstraße in der Gemeinde Lavamünd talwärts. Bei Magdalensberg kam er aus unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve rechts über den Fahrbahnrand hinaus, fuhr die Böschung hinunter und kam auf der darunter befindlichen Wiese zu Sturz.