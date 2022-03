Für Neustadt muss gegen Drassburg ein Sieg her!

Der ständige Blick aufs Handy - Neustadts Vorstand Rainer Spenger richtete seinen Fokus beim 0:2 in Stripfing nicht nur auf den SC, verfolgte auch akribisch die Zwischenstände in Liga zwei: „Es wäre ja naiv zu denken, dass uns das kalt lässt. Wir hoffen, dass vom Osten keiner absteigt.“

Was bedeuten würde, dass Neustadt auch bei Platz 14 die Klasse hält. „Ich bin aber noch immer davon überzeugt, dass wir es sportlich lösen werden.“ Dann kann es heute im Kellerduell daheim gegen Draßburg nur lauten: Wenn nicht jetzt, wann dann?



Sieben Punkte beträgt der Rückstand in der Tabelle auf die Burgenländer und das rettende Ufer. „Nun muss ein Dreier her, keine Frage.“ Erschwerend: Borsos fehlt gesperrt, Heimkehrer Takougnadi sowie Zunic fallen auf unbestimmte Zeit aus. Coach Zeljko Ristic: „Das tut extrem weh.“ Eine Pleite wohl noch mehr