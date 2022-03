Waffen und Drogen bei Hausdurchsuchung gefunden

Eine Sektorstreife führte in den Morgenstunden des 22. März in Micheldorf Verkehrskontrollen durch. Dabei fuhr ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf direkt an den Polizisten vorbei. Da bekannt war, dass der Lenker keine Lenkberechtigung hat, wurde dieser zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Dabei händigte der Mann einen totalgefälschten Führerschein aus. Zudem wies er Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung auf, eine klinische Untersuchung durch einen Arzt verweigerte er jedoch. Bei der Sichtung des Mobiltelefons des 31-Jährigen kam der Verdacht, dass er Schusswaffen besitze. Daher wurde an seiner Wohnanschrift eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Insgesamt wurden 46 Waffen, darunter 13 verbotene Waffen, geringe Mengen an Suchtmittel sowie Suchtmittelutensilien sichergestellt.