Lkw-Lenker krachte in E-Bike: Radfahrerin verletzt

Kurz nach 9 Uhr lenkte ein 52-jähriger Österreicher seinen Lkw auf der Gemeindestraße „Entgassee“ im Gemeindegebiet von Münster in östliche Richtung. „Vor der Einmündung in die Unterinntalstraße blieb er bei der dortigen Stopp-Tafel stehen und wollte anschließend nach Norden in die Unterinntalstraße einbiegen“, heißt es seitens der Polizei.