Cécile Vogt und die Bibliothek der Gehirne

„Docteur en Médicine“ als 25-Jährige in Paris

Und das, obwohl ihr Doktortitel, den die damals 25-Jährige in Paris 1900 mit einer Arbeit über die Myelinscheide („Isolierschicht“ von Nervenzellen) erwarb, in Berlin nicht ernst genommen wurde. Erst neun Jahre später war Frauen das Studium in allen deutschen Ländern erlaubt. Madame le Docteur hinderte das nicht daran, unermüdlich weiterzuforschen. Ihre Analysen sind immer noch aktuell, wie die Studien über den Thalamus (größter Teil des Zwischenhirns), ihre Einsichten über Alterungsprozesse oder das Syndrom des „Nicht vergessen Könnens“, heute als Posttraumatische Belastungsstörung bekannt. Das Vorurteil, dass Frauen geringere geistige Fähigkeiten aufweisen als Männer, weil ihre Gehirne kleiner sind, konnte sie bereits 1928 wissenschaftlich widerlegen.