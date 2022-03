Hella-Gruppe mit mehr als 192,5 Mio. Euro Umsatz

Neue Produkte etabliert

Mit dem Start in das neue Geschäftsjahr hat die Gruppe eine neue Produktkategorie etabliert. In Zusammenarbeit mit der deutschen Firma Abel Metallsystem bietet Hella eine Komplettlösung aus Sonnenschutzsystem mit integrierten Absturzsicherungssystemen an. „Das bedeutende Alleinstellungsmerkmal ist, dass man nun als einziger Anbieter von Sonnenschutzsystemen eine umfassende Auswahl an Absturzsicherungen in Glas-, Gitter-, Platten- und Stangenausführung anbieten kann“, heißt es dazu.