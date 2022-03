Mopedlenker über Auto auf Gehsteig geschleudert

Ein 16-jähriger Mopedlenker ist am Dienstag im Ortsgebiet von Spittal an der Drau von einem Pkw erfasst worden und durch den Aufprall über das Auto einige Meter weiter auf einen Gehsteig geschleudert worden. Der verletzte 16-Jährige wurde von zwei zufällig vorbeikommenden Rettungssanitätern versorgt und anschließend ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.