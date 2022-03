„Gehen ist schwerer als das Laufen!“

Bei Vergehen gibt’s von den Kampfrichtern zuerst die gelbe Kelle – bei mehreren droht der Ausschluss. „Gehen ist die Technik betreffend schwerer als Laufen“, so Andrea Scheibl (37) aus Frankenburg. Sie siegte über 3000m in 16:40 min und sagt: „Koordination, Kräftigung, Gleichgewicht – unser Sport ist so schön! Wir wären froh, könnten wir so manchen zum Gehen animieren.“