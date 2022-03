Ukraine-Krieg trifft oö. Wirtschaft massiv

84 Prozent der Unternehmen spüren eine starke Belastung, so das Hauptfazit der Umfrage. Zum Großteil wirken die Folgen indirekt, vor allem die Sparte Transport & Verkehr bemerkt die Auswirkungen ganz extrem. Direkte Betroffenheit lässt sich besonders in der Industrie sowie im Bereich Banken & Versicherungen wahrnehmen. Einzig in der Sparte Information und Consulting (IC) ist die Lage aktuell weniger kritisch. Hier gaben 48 Prozent der Befragten an, den Krieg weder direkt noch indirekt zu spüren.