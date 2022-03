Mutiger Zeuge verfolgte Dieb, bis Polizei eintraf

Ein Zeuge meldete am Montagnachmittag bei der Polizei einen mutmaßlichen Täter nach einem Keller-Einbruchsdiebstahl, der am Samstag in Linz stattgefunden hatte. Von dem Täter wurde ein Trailbike gestohlen und der Zeuge konnte den Beschuldigten eindeutig wiedererkennen. Der 39-jährige Linzer folgte dem Beschuldigten und dirigierte die Polizeistreifen zum Aufenthaltsort des 33-jährigen Beschuldigten aus dem Bezirk Perg.