Polizisten retteten verunfalltem Alkolenker Leben

Er fuhr in einer langgezogenen Rechtskurve im Gemeindegebiet von St. Peter am Hart geradeaus weiter, kam dadurch links von der Fahrbahn ab und schlitterte die ansteigende Böschung entlang. Dabei kollidierte er mit einem Baum und überschlug sich laut Angaben eines Zeugen mehrmals. Nach über 100 Metern kam das Unfallfahrzeug zum Stillstand. Die Braunauer Polizei kam während des Streifendienstes unmittelbar nach dem Ereignis am Unfallort vorbei und setzte die Rettungskette in Gang.