E-Autos starten in Feld am See erste Sonnenfahrt

Gestartet wird im Beisein von Landesrätin Sara Schaar und Superintendent Manfred Sauer um 8.30 Uhr in Feld am See. Dann geht’s zum „Unverpacktladen“ an den Faaker See, weiter zu Kärntens einziger Windkraftanlage am Plöckenpass und nach Kötschach, wo mehrere Projekte rund um Sonnenenergie besichtigt werden. Nach der Rückkehr nach Feld am See wird der Abendgottesdienst gefeiert.