Ein Testlauf für die „große Bühne“

Für das „Spiel des Friedens“ zwischen Sturm und Klagenfurt, das am Sonntag in der Merkur Arena ganz im Zeichen der Ukraine-Hilfe steht, sind bereits 8000 Tickets weg - vor den Augen von 100 Flüchtlingen möchte Christian Ilzer einen Heimsieg sehen: „Nach unserer Leistung in Salzburg, der stärksten heuer, wollen wir gewinnen“, so der Sturm-Coach, der aber vorm Überraschungsteam warnt: „Respekt vor Klagenfurts Leistung, die sind zu Recht in der Meisterrunde. Und dort können sie befreit aufspielen, weil sie ihr Saisonziel bereits erreicht haben.“