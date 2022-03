Tiroler stürzt von Wanderweg 200 Meter ab - tot

Ein Drama ereignete sich in Neustift im Tiroler Stubaital am Freitagvormittag! Ein Einheimischer (87) war mit seinem Hund zu einem Spaziergang aufgebrochen. Im Zuge dessen stürzte er von einem vereisten Wanderweg rund 200 Meter in die Tiefe und landete in einem Bachbett. Der schwer Verletzte Tiroler konnte zwar noch lebend geborgen werden, verstarb aber wenig später in der Innsbrucker Klinik.