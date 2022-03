Die kleine Botin gibt den Kindern das Kommando

Ich gebe zu, ich habe diese Formulierung aus Grönemeyers 1986 erschienenem Song „Kinder an die Macht“ geborgt. Damals war ich noch nicht mal in der Schule, aber dieses Lied hat mich meine Kindheit über begleitet. Heute, nach knapp 11 Jahren als Mama hat es in meinen Augen mehr Berechtigung denn je! Die Weisheit und Klugheit der Kinder ist unglaublich groß. In vielen Alltagssituationen, die man als Familie zu bewältigen hat, wäre es so naheliegend und zeitsparend, einfach die Kinder zu fragen. Damit meine ich nicht, ihnen die zu schwere Alltagsverantwortung aufzubürden, sondern vielmehr, sich etwas von ihnen abzuschauen. Nämlich diese freie kindliche Art, an die Dinge heranzugehen und sich mit dem Leben zu beschäftigen.