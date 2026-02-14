Die kleine Botin buchstabiert Valentin für sich

N – NÄHE. Körperlich und emotional. Lassen Sie es zu und geben Sie, im Tun und im Gespräch, das wirkt sehr verbindend. T – TIME. Verschenken Sie Zeit, absichtslos und uneingeschränkt. Statt „ich habe bis so und so viel Uhr Zeit“ oder „ich muss“. Echte Anwesenheit fühlt sich in unserer Zeit an wie Liebe. I – INTENTION. Das Jahr kann noch alles bringen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um die Gedanken schweifen zu lassen und zu träumen. N – NICHTS müssen. Vielleicht darf der 14. Februar ein echter „Nichts müssen-Tag“ werden?