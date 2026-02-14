Die kleine Botin buchstabiert Valentin für sich

Warum ich den 14. Februar neu für mich definiert habe und was mir gerade jetzt wichtig ist. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Dieser Tag im Februar würde einem nicht mal auffallen, wären da nicht die Pralinen- und Blumen-Wirtschaft! Aber gut, Geschenke sind etwas Schönes und ich gebe zu, auch ich freue mich, wenn ich eine Kleinigkeit bekomme. Und dennoch sollte es nicht der einzige Tag im Jahr bleiben, an dem wir unsere Liebe bekunden. Und vor allem muss es nicht teuer oder aufwändig sein. Ein kleines Gedankenspiel bringt uns auf schöne Ideen:
V – VERTRAUEN. Schenken Sie jemandem echtes Zuhören, ohne Ratschläge, ohne Ablenkung, nur da sein. A – ACHTSAMKEIT. Beginnen Sie den Tag langsamer und bewusster. Keine Medien und kein Scrollen in den ersten zwei Stunden. L – LIEBE. Zu sich selbst. Schreiben Sie sich selbst einen Brief und schicken Sie ihn sich an einem bestimmten Tag später im Jahr. E – EHRLICHKEIT. Gibt es etwas, was Sie schon länger ansprechen wollten?
N – NÄHE. Körperlich und emotional. Lassen Sie es zu und geben Sie, im Tun und im Gespräch, das wirkt sehr verbindend. T – TIME. Verschenken Sie Zeit, absichtslos und uneingeschränkt. Statt „ich habe bis so und so viel Uhr Zeit“ oder „ich muss“. Echte Anwesenheit fühlt sich in unserer Zeit an wie Liebe. I – INTENTION. Das Jahr kann noch alles bringen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um die Gedanken schweifen zu lassen und zu träumen. N – NICHTS müssen. Vielleicht darf der 14. Februar ein echter „Nichts müssen-Tag“ werden?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.