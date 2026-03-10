Auch der letzte Tischler wurde fast nicht entlohnt

Auf Großteil von Abfertigung verzichtet

Auch der treue, letzte Tischler in der Firma zog die Reißleine und wollte gehen, nachdem er im Jänner und Februar 2025 wieder einmal keinen Lohn erhalten hatte. Weil der 59-Jährige einen neuen Job in Aussicht hatte, wollte er die Kündigungsfrist umgehen und bot dafür sogar an, auf drei Viertel seiner Abfertigung – das waren immerhin etwa 42.000 Euro netto – zu verzichten, um einvernehmlich und sofort gehen zu können.