Die kleine Botin schreibt Worte zu Februar

Wie ich mich auf den Februar einlasse und welches Zitat mich in den nächsten Wochen begleiten wird. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Der 6. Februar ist auf den ersten Blick ein unscheinbarer Tag. Kein Feiertag, kein Fenstertag, einfach „nur“ Freitag. Und doch finde ich, es lohnt sich, kurz innezuhalten. Heute ist bereits der 37. Tag des Jahres 2026. 36 Tage des Jahrbuches haben wir schon beschrieben. Manche Seiten sind voll geschrieben, manche haben Flecken, weil es stressig war, vielleicht sind einige schon leicht zerknittert und andere noch fast leer. Und vor uns liegen noch 329 leere Seiten des Jahres, und die wollen beschrieben werden.
Fühlt sich das Jahr inzwischen anders an als in der Euphorie am 1. Jänner? Der Schwung ist abgeflacht und die Vorsätze sind in neuen Routinen verankert oder still verabschiedet. Der Alltag hat übernommen und auch für die Kinder geht es mit allen Pflichten ins zweite Halbjahr der Schule. Ich finde den Februar schön und mutmachend, langsam werden die Tage lichter und ich schreibe mein Jahrbuch einfach weiter. Auch in meinem Buch steht nicht jeden Tag eine aufregende Geschichte, auf manchen Seiten ist eine kleine Skizze. Heute schreibe ich wieder einen schönen Leitsatz auf, der mich in den nächsten Wochen begleiten darf: „Handle so, dass du den Augenblick nicht verpasst.“ von Henry David Thoreau.
Dieses Zitat habe ich aufgeschnappt und es ist perfekt für den Februar. Es passt auch ins Leben mit Kindern, denn gerade im Alltag übersehen wir es, vor lauter Aufgaben und Terminen einfach nur den Augenblick zu genießen.
