Die kleine Botin schreibt Worte zu Februar

Fühlt sich das Jahr inzwischen anders an als in der Euphorie am 1. Jänner? Der Schwung ist abgeflacht und die Vorsätze sind in neuen Routinen verankert oder still verabschiedet. Der Alltag hat übernommen und auch für die Kinder geht es mit allen Pflichten ins zweite Halbjahr der Schule. Ich finde den Februar schön und mutmachend, langsam werden die Tage lichter und ich schreibe mein Jahrbuch einfach weiter. Auch in meinem Buch steht nicht jeden Tag eine aufregende Geschichte, auf manchen Seiten ist eine kleine Skizze. Heute schreibe ich wieder einen schönen Leitsatz auf, der mich in den nächsten Wochen begleiten darf: „Handle so, dass du den Augenblick nicht verpasst.“ von Henry David Thoreau.